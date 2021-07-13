Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ відсторонила главу підприємства на час перевірки

"Після призначення Єгора Клецова в ЗМІ з'явилася негативні публікації, що стосуються його минулого. Ми прийняли рішення про його відсторонення з посади до отримання результатів додаткової перевірки на доброчесність", - прокоментував Гордієнко.

Він зазначив, що таке рішення підтримали всі члени наглядової ради. Тимчасово виконуючою обов'язки генерального директора призначена Віра Звіржинська, фінансовий директор ТЕЦ.

За словами Гордієнка, в ході відбору кандидатів на посаду глави компанії Клецов продемонстрував глибоке знання теплоенергетичного комплексу і запропонував дієві кроки для виведення Миколаївської ТЕЦ з кризового стану. Ці знання в парі з багаторічним досвідом на керівних посадах дозволили йому перемогти в конкурсі.