Набсовет "Нафтогаза" со скандалом покинул американский бизнесмен  

Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Из наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" уходит американский бизнесмен Амос Хохштайн. Он работал в набсовете с 2017 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Сообщается, что среди причин своего увольнения Хохштайн назвал сопротивление реформированию рынка газа и трансформации "Нафтогаза" в независимую компанию. Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости набсоветов.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, именно вклад Хохштайна был критически важным для победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Без его экспертизы и непосредственного участия это было бы невозможно. Я очень благодарен ему за совместную работу и хочу заверить, что компания продолжит курс на реформы", - добавил он.

Кроме того, в колонке для kyivpost Хохштайн отметил, что уходит из-за постоянного саботажа со стороны внешних сил.

"К сожалению, успешные усилия руководства "Нафтогаза" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдения международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов, чтобы обогатиться за счет сомнительных сделок", - добавил он.

Напомним, ранее Кабинет министров установил годовое вознаграждение членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 2 962 080 гривен.

В мае наблюдательный совет поручил сократить выплаты членам правления во исполнение закона о бюджете чрезвычайной ситуации.