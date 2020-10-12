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Наглядову раду "Нафтогазу" зі скандалом покинув американський бізнесмен

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 12:01
Наглядову раду "Нафтогазу" зі скандалом покинув американський бізнесмен
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" йде американський бізнесмен Амос Хохштайн. Він працював у наглядовій раді з 2017 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу".

Повідомляється, що серед причин свого звільнення Хохштайн назвав опір реформуванню ринку газу і трансформації "Нафтогазу" в незалежну компанію. Він також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад.

За словами голови правління НАК Андрія Коболєва, саме внесок Хохштайна був критично важливим для перемоги над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

"Без його експертизи та безпосередньої участі це було б неможливо. Я дуже вдячний йому за спільну роботу і хочу запевнити, що компанія продовжить курс на реформи", - додав він.

Крім того, у колонці для kyivpost Хохштайн зазначив, що йде через постійний саботаж з боку зовнішніх сил.

"На жаль, успішні зусилля керівництва "Нафтогазу" щодо створення нової корпоративної культури, прозорих механізмів і дотримання міжнародних стандартів зустрічали опір на кожному етапі. Компанія була змушена витрачати безліч часу на боротьбу з політичним тиском і зусиллями олігархів, щоб збагатитися за рахунок сумнівних угод", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів встановив річну винагороду членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на рівні 2 962 080 гривень.

У травні наглядова рада доручила скоротити виплати членам правління на виконання закону про бюджет надзвичайної ситуації.

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