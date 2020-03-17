Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт с Коболевым, - источник

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с главой правления Андреем Коболевым. Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника, контракт с Коболевым продлен на четыре года, а в среду Кабинет министров может рассмотреть это решение.

"Наблюдательный совет "Нафтогаза" направил свое решение в Кабмин", - сказал источник РБК-Украина, знакомый с ситуацией в компании.

Напомним, в феврале правительство должно было объявить конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

До этого глава правления НАК Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что у него есть "золотой парашют" на случай увольнения. По его словам, он получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Он также отметил, что обсуждал продление своего контракта, однако вопрос был не решен.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - подчеркнул Коболев.