ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Коболева есть "золотой парашют" на случай увольнения

Новости » Экономика     10.02.2020 - 10:28
У Коболева есть "золотой парашют" на случай увольнения
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев застрахован на случай внезапного увольнения

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получит компенсацию, если его уволят до истечения контракта в марте 2020 года. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В то же время он отказался комментировать конкретные параметры компенсации. Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, Коболев сказал: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Глава правления НАК также сообщил, что он обсуждал вопрос продления своего контракта, однако вопрос пока не решен.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - сообщил он.

Как отметил Коболев, дискуссия по поводу его контракта в будущем вращается вокруг темы корпоративного управления "Нафтогаза".

"Это политика собственности. Это главные вопросы, которые с акционером или с более широким политикумом нам придется обсуждать. Это главные вопросы. Какие задачи ставятся перед руководством "Нафтогаза" после мая, когда закончится ПСО? Что будет с нашим уставом? Что будет с нашей стратегией, которую мы описывали и объясняли, почему это важно? Что будет с возможностью заниматься той же энергоэффективностью? Эти вопросы позволяют ответить на вопрос, а будет ли контракт или не будет контракта", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн.

Напомним, в январе 2020 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании.

LNG-терминал оправдал бы себя с точки зрения безопасности, но не экономики, - Коболев Коболев предлагает разделить "Укрнафту" с миноритариями, велись переговоры с Коломойским
Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь