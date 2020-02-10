У Коболева есть "золотой парашют" на случай увольнения

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев застрахован на случай внезапного увольнения

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получит компенсацию, если его уволят до истечения контракта в марте 2020 года. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В то же время он отказался комментировать конкретные параметры компенсации. Отвечая на вопрос, есть ли у него "золотой парашют" на случай внезапного увольнения, Коболев сказал: "Есть. Какой, комментировать не готов".

Глава правления НАК также сообщил, что он обсуждал вопрос продления своего контракта, однако вопрос пока не решен.

"Естественно, что этот вопрос я обсуждал с несколькими людьми из власти. Но насколько я знаю, ответов на взаимно поставленные вопросы мы пока не нашли", - сообщил он.

Как отметил Коболев, дискуссия по поводу его контракта в будущем вращается вокруг темы корпоративного управления "Нафтогаза".

"Это политика собственности. Это главные вопросы, которые с акционером или с более широким политикумом нам придется обсуждать. Это главные вопросы. Какие задачи ставятся перед руководством "Нафтогаза" после мая, когда закончится ПСО? Что будет с нашим уставом? Что будет с нашей стратегией, которую мы описывали и объясняли, почему это важно? Что будет с возможностью заниматься той же энергоэффективностью? Эти вопросы позволяют ответить на вопрос, а будет ли контракт или не будет контракта", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" выплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн.

Напомним, в январе 2020 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновил состав правления компании.