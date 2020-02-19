Решение о конкурсе на пост главы "Нафтогаза" примут в ближайшее время

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

На сегодняшнем заседании правительства вопрос не рассматривался

Кабинет министров в течение нескольких недель примет решение относительно конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, на сегодняшнем заседании этот вопрос не рассматривался, однако вокруг него состоялась небольшая дискуссия.

"Мы обменялись репликами, этот вопрос не рассматривался на заседании. Решений по нему не принимали", - сказал он.

По его словам, "этот вопрос сейчас актуален".

"Конечно, в ближайшие недели нужно ожидать решений. Когда оно будет принято, мы проинформируем", - добавил Гончарук.

Отметим, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegramm-канале сообщил, что вопрос о конкурсе на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" возник на заседании Кабмина. По его информации, министр экономики Тимофей Милованов предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса. Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что подобное предложение может вноситься с голоса. Авакова поддержал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Таким образом, вопрос не был включен в повестку.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что у него есть "золотой парашют" на случай увольнения. По его словам, он получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.