ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решение о конкурсе на пост главы "Нафтогаза" примут в ближайшее время

Новости » Политика     19.02.2020 - 13:56
Решение о конкурсе на пост главы "Нафтогаза" примут в ближайшее время
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

На сегодняшнем заседании правительства вопрос не рассматривался

Кабинет министров в течение нескольких недель примет решение относительно конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, на сегодняшнем заседании этот вопрос не рассматривался, однако вокруг него состоялась небольшая дискуссия.

"Мы обменялись репликами, этот вопрос не рассматривался на заседании. Решений по нему не принимали", - сказал он.

По его словам, "этот вопрос сейчас актуален".

"Конечно, в ближайшие недели нужно ожидать решений. Когда оно будет принято, мы проинформируем", - добавил Гончарук.

Отметим, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegramm-канале сообщил, что вопрос о конкурсе на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" возник на заседании Кабмина. По его информации, министр экономики Тимофей Милованов предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса. Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что подобное предложение может вноситься с голоса. Авакова поддержал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Таким образом, вопрос не был включен в повестку.

Решение о конкурсе на пост главы &quot;Нафтогаза&quot; примут в ближайшее время

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что у него есть "золотой парашют" на случай увольнения. По его словам, он получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

Бюджетный комитет сегодня рассмотрит отчет Кабмина Правительство определило полномочия Офиса финконтроля
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныконкурсНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь