UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Набсовет "Нафтогаза" отказался принимать решение по Витренко по требованию НАПК

Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдательный совет "Нафтогаза" отказался принимать решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы правления компании. В наблюдательном совете мотивировали это тем, что предписание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции с соответствующим требованием сейчас заморожено судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталью Бойко.

По ее словам, наблюдательный совет "Нафтогаза" вчера провел внеочередное заседание. Она опубликовала текст решения наблюдательного совета по результатам заседания.

"Мы признаем тот факт, что действие предписания НАЗК № 31-02/62/21, внесенного 01 июля 2021 года, было остановлено 05 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу № 640/18576/21 на основании обращения Витренко", - говорится в тексте.

Бойко добавила, что наблюдательный совет обеспокоен неопределенностью относительно ситуации с назначением Витренко главой правления "Нафтогаза".

Напомним, вчера Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК по Витренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий ВитренкоНафтогаз Украины