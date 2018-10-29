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Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" зробила заяву щодо анбандлінгу

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 12:50
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У МГУ наголошують, що поки що нічого конкретного з "Нафтогазом" не підписували

На сьогодні єдиним документом, підписаним між ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) та НАК "Нафтогаз України", є Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення оператора газотранспортної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву наглядової ради МГУ.

"Цей документ має загальний характер та був підписаний з метою зробити перший крок до співпраці обох компаній у роботі з андбандлінгу", - йдеться в повідомленні.

В заяві також наголошується, що на сьогоднішній день члени наглядової ради МГУ не отримали жодних пропозицій від "Нафтогазу" щодо конкретних умов співпраці, "які б відповідали законодавству України та могли б бути серйозно розглянуті наглядовою радою МГУ".

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді, прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився з тим, що анбандлінг (поділ НАКу на компанії) і пошук партнера для газотранспортної системи України - компетенція наглядової ради НАК "Нафтогаз України" і керівництва компанії.

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