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"Набридло те лайно": Костюк гостро відреагувала на освистування тенісних фанатів

Фото: Марта Костюк не хоче мати справ із Аріною Сабаленко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Думками щодо поведінки французьких уболівальників, які освистали українську тенісистку за відмову потиснути руку білорусці Аріні Сабаленко, поділилася Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

20-річна киянка розчарована глядачами Відкритого чемпіонату Франції. Вона зізналася, що не очікувала такої поведінки, але зациклюватися на ній не буде.

"Чесно, людям має бути соромно, але не мені вирішувати. Я почуваюся нормально. У соціальних мережах після моїх заяв я отримую багато негативних реакцій, але я видалила майже всі соціальні мережі з телефону", – розповіла Костюк.

За словами української тенісистки, вона вирішила ігнорувати негативні коментарі на свою адресу. Натомість друга ракетка України прагне сконцентруватися на власних виступах на професіональному рівні.

"Я нічого не читаю. Я закриваю коментарі, і я не хочу – чесно кажучи, не хочу. Мені набридло те лайно, яке говорять люди", – резюмувала Костюк.

Напередодні українка програла Сабаленко матч першого кола "Ролан Гарроса". Після поєдинку білоруська тенісистка, яка регулярно підтримує режим Лукашенка, вирішила розіграти на публіці здивування через відмову Костюк потиснути руку. Як наслідок, частина вболівальників освистала українську тенісистку, коли та покидала корт.

До слова, українка Світоліна злетіла в рейтингу WTA на понад 300 позицій за тиждень.

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Марта КостюкТеннис