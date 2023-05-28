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Костюк програла другій ракетці світу на старті "Ролан Гарроса"

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Париж, Неділя 28 травня 2023 13:32
Костюк програла другій ракетці світу на старті "Ролан Гарроса" Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в Парижі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Представництво України на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу-2023 зменшилося. Поразкою Марти Костюк завершився матч першого кола турніру проти Аріни Сабаленко з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Костюк – Сабаленко – 0:2 (3:6, 2:6)

Українська тенісистка розпочала з білорускою на рівних. Більше того, в п'ятому геймі Костюк вдалося оформити брейк. Щоправда, Сабаленко відразу ж відповіла зворотним. А згодом ще раз узяла пункт на подачі молодої киянки.

Після такого подвійного удару нав'язати конкуренцію Костюк не змогла. Вона програла "під нуль" дев'ятий гейм і дозволила нейтральній атлетці з відвертими симпатіями до Лукашенка повести за сетами. Друга партія виявилася ще коротшою.

Цього разу 20-річна українка віддала стартовий гейм, а ключовою стала невдача у п'ятому. Костюк за його підсумками "горіла" 1:4 та фактично здалася на ласку переможниці. Сабаленко на класі довела матч до впевненої перемоги, віддавши суперниці лише гейм.

У наступному раунді білоруська тенісистка зустрінеться або з угоркою Удварді, або зі співвітчизницею Шиманович. Натомість ще п'ять українок стартують на "Ролан Гарросі" в понеділок, 29 травня.

До слова, напередодні Світоліна здобула перший титул після народження доньки.

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Марта Костюк Теннис
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