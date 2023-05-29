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Світоліна після тріумфу в Страсбурзі "скосила" три сотні позицій рейтингу WTA

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Київ, Понеділок 29 травня 2023 10:28
Світоліна після тріумфу в Страсбурзі "скосила" три сотні позицій рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна здобула титул у Франції (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорців

Грандіозним прогресом у класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) за тиждень відзначилася українка Еліна Світоліна. У вихідні вона виграла перший після декрету турнір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Четверо українських тенісисток втрималися в першій сотні рейтингу професіоналок. Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна. Вона втратила одну сходинку та посідає 26-те місце.

Натомість Марта Костюк, яка вже встигла покинути "Ролан Гаррос", зберегла 39-ту позицію. По три місця втратили Леся Цуренко та Катерина Байндль, які стартуватимуть на Відкритому чемпіонаті Франції цього тижня. Тим часом Даяна Ястремська залишилася на 144-й позиції.

Найсильніша українка в історії Світоліна піднялася вгору на 316 позицій. 28-річна тенісистка, яка пропустила рік виступів через вагітність і народження доньки, увірвалася до другої сотні класифікації. У суботу вона перемогла на турнірі в Страсбурзі.

Безапеляційним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 8940 пунктів. До топ-трійки входять білоруска Аріна Сабаленко та Джессіка Пегула зі США.

Світоліна після тріумфу в Страсбурзі &quot;скосила&quot; три сотні позицій рейтингу WTA

До слова, напередодні Костюк поступилася Сабаленко в двох сетах у першому раунді French Open.

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Элина Свитолина Теннис Марта Костюк Даяна Ястремська
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