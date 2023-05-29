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"Надоело то дерьмо": Костюк остро отреагировала на освистывание теннисных фанатов

Фото: Марта Костюк не хочет иметь дело с Ариной Соболенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Мыслями по поведению французских болельщиков, освистявших украинскую теннисистку за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко, поделилась Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

20-летняя киевлянка разочарована зрителями Открытого чемпионата Франции. Она призналась, что не ожидала такого поведения, но зацикливаться на нем не будет.

"Честно, людям должно быть стыдно, но не мне решать. Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети из телефона", – рассказала Костюк.

По словам украинской теннисистки, она решила игнорировать негативные комментарии в свой адрес. Вместо этого вторая ракетка Украины стремится сконцентрироваться на собственных выступлениях на профессиональном уровне.

"Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди", – резюмировала Костюк.

Накануне украинка проиграла Соболенко матч первого круга "Ролан Гарроса". После поединка белорусская теннисистка, регулярно поддерживающая режим Лукашенко, решила разыграть на публике удивление из-за отказа Костюк пожать руку. Как следствие, часть болельщиков освистала украинскую теннисистку, когда та покидала корт.

К слову, украинка Свитолина взлетела в рейтинге WTA на 300+ позиций за неделю.

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Марта КостюкТеннис