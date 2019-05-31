У наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине новый глава

Фото: Яшар Халит Чевик (osce.org)

Мониторинговую миссию возглавил турецкий дипломат Яшар Халіт Чевик

Новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ОБСЕ.

Чевик был представлен в четверг, 30 мая, в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Новый глава миссии сменил на этом посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Ертурула Апакана.

Апакан поблагодарил ОБСЕ и государствам-участникам за их постоянную поддержку.

"В сложных ситуациях, когда нужны были немедленные меры безопасности или оперативные ответы, я всегда чувствовал руководство председателями ОБСЕ, поддержку секретариата, внимание и заботу государств-участниц", - сказал он.

Апакан был на этом посту пять лет. На церемонии в Вене ему вручили медаль ОБСЕ.

Напомним, в одном из своих отчетов о ситуации на Донбассе Эртугрул Апакан заззначав, что времени последнего объявления перемирия в честь 8 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 50 тысяч нарушений. Менее чем за два месяца было зафиксировано 15 тыс. взрывов.

Добавим, 30 марта постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год.