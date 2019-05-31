У спостережній місії ОБСЄ в Україні новий глава

Фото: Яшар Халіт Чевік (osce.org)

Моніторингову місію очолив турецький дипломат Яшар Халіт Чевік

Новим главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Яшар Халіт Чевік. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби ОБСЄ.

Чевіка було представлено у четвер, 30 травня, у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Новий глава місії змінив на цій посаді колишнього заступника держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Ертурула Апакана.

Апакан подякував ОБСЄ та державам-учасницям за їх постійну підтримку.

"У найскладніших ситуаціях, коли потрібні були негайні заходи безпеки або оперативні відповіді, я завжди відчував керівництво головами ОБСЄ, підтримку секретаріату, увагу і турботу держав-учасниць", - сказав він.

Апакан був на цій посаді п'ять років. На церемонії у Відні йому вручили медаль ОБСЄ.

Нагадаємо, в одному зі своїх звітів про ситуацію на Донбасі Ертугрул Апакан заззначав, що часу останнього оголошення перемир’я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень. Менш ніж за два місяці було зафіксовано 15 тис. вибухів.

Додамо, 30 березня постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще на один рік.