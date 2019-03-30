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Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили

Новости » Политика    30.03.2019 - 10:17
Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили
Иллюстративное фото (osce.org)

Мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине был продлен на год

Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Как сообщается, действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак объявил о продлении мандата для СММ в Украине еще на год и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах.

Лайчак отметил, что мониторинговая миссия уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины.

"Наблюдатели - это глаза и уши организации и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - заявил Лайчак.

Отметим, срок действия мандата СММ ОБСЕ должен был завершиться в воскресенье, 31 марта 2019.

Напомним, ранее Турция назвала нового руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Новым главой СММ ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Халит Чевик. Ранее Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016.

Ранее сообщалось, что новый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве вступила в должность. До этого она работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии.

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