Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили

Иллюстративное фото (osce.org)

Мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине был продлен на год

Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Как сообщается, действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак объявил о продлении мандата для СММ в Украине еще на год и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах.

Лайчак отметил, что мониторинговая миссия уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины.

"Наблюдатели - это глаза и уши организации и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - заявил Лайчак.

Отметим, срок действия мандата СММ ОБСЕ должен был завершиться в воскресенье, 31 марта 2019.

Напомним, ранее Турция назвала нового руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Новым главой СММ ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Халит Чевик. Ранее Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016.

Ранее сообщалось, что новый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве вступила в должность. До этого она работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии.