Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали почти 900 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине за сутки зафиксировали 870 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Данные приведены по состоянию на вечер 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии .

В Луганской области за сутки зафиксировали 648 нарушений, в том числе 519 взрывов. Данных за 18 февраля пока нет.

В отчете говорится, что в Донецкой области режим прекращения огня нарушили 222 раза, в регионе произошло 135 взрывов.

Ранее в СММ заявили, что число нарушений на Донбассе в последние дни выросло до уровня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренностей о мерах по усилению режима в июле 2020 года.

Напомним, с начала прошлых суток боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.

Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже третий день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.