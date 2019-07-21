Наблюдатели фиксируют выдачу бюллетеней без паспортов

В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют на выборах в парламент без паспортов. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в Facebook.

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах бюллетени для голосования выдают по знакомству.

"В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены УИК выдают бюллетени по знакомству. Мол, "если в селе менее 500 человек, то можно выдавать бюллетени без паспортов"", - сообщили в "Опоре".

Напомним, правоохранители по состоянию на 13:00 уже получили почти 838 заявлений и сообщений относительно избирательного процесса в день выборов. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18).

По данным КИУ, наиболее распространенными нарушениям на внеочередных выборах народных депутатов является незаконная агитация от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа - За життя" и "Оппозиционный блок". Также фиксируются проблемы в работе некоторых избирательных комиссий.