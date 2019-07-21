Спостерігачі фіксують видачу бюлетенів без паспортів

У деяких областях України на дільницях виборці голосують на виборах в парламент без паспортів. Про це повідомляє громадянська мережа "Опора" в Facebook.

Повідомляється, що в деяких населених пунктах бюлетені для голосування видають по знайомству.

"В деяких областях України на дільницях виборці голосують без паспортів, що є порушенням закону. У Вінницькій області, наприклад, члени ДВК видають бюлетені по знайомству. Мовляв, "якщо в селі не менше 500 чоловік, то можна видавати бюлетені без паспортів"", - повідомили в "Опорі".

Нагадаємо, правоохоронці станом на 13:00 вже отримали майже 838 заяв і повідомлень щодо виборчого процесу в день виборів. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).

За даними КВУ, найбільш поширеними порушеннями на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа - За життя" та "Опозиційний блок". Також фіксуються проблеми в роботі деяких виборчих комісій.