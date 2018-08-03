Наблюдателей ОБСЕ боевики не пропустили в оккупированный Новоазовск

Боевики не позволили наблюдателям зайти на оккупированную территорию

Боевики на Донбассе в очередной раз не пропустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в оккупированный Новоазовск Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ в Украине.

Отмечается, что наблюдатели находились на контрольно-пропускном пункте более трех часов и смотрели как другие гражданские лица беспрепятственно проходят через тот же контрольный пункт пропуска. Однако миссии такой возможности не предоставили.

"Такие препятствия для нашего движения часто случаются, потому что стороны знают, что если СММ увидит что-то, мы публично сообщим об этом", - предполагают в ОБСЕ.

Также в миссии отметили, что в течение июля месяца свободу передвижения СММ ОБСЕ было ограничено около 40 раз в южных частях Донецкой области неподконтрольных правительству районов.

"Каждый из тех 40 раз вооруженные формирования нарушили минские соглашения, с которыми они согласились, и не позволяли спостеріачам СММ выполнять свою работу, чтобы установить факты и способствовать нормализации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля 2018 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.