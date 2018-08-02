Наприкінці серпня КПВВ "Станиця Луганська" закриють на ремонт

Якщо Тристороння контактна група дасть дозвіл, то з 27 до 31 серпня робота КПВВ "Станиця Луганська" буде припинена

Наприкінці серпня КПВВ "Станиця Луганська" планують закрити на ремонт. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної держадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає прес-служба, сьогодні заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко провів робочу нараду щодо питань модернізації єдиного в області КПВВ "Станиця Луганська" та облаштування блок-постів поблизу селищ Петропавлівка Станично-Луганського та Новоахтирка Новоайдарського районів.

"У понеділок, 6 серпня, почнеться облаштування сервісної зони контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська" без припинення його роботи. Акцентую увагу мешканців, що КПВВ працюватиме у звичайному режимі", - зазначив Клименко.

Якщо Тристороння контактна група дасть дозвіл, то з 27 до 31 серпня робота КПВВ "Станиця Луганська" буде припинена. У цей час будуть проведені роботи із монтажу тимчасових конструкцій та споруд на території пункту пропуску, а також їх підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення, для чого необхідне одночасне залучення значної кількості робітників із використанням автотранспортних засобів і важкої будівельної техніки.

"Прошу громадян завчасно спланувати свої поїздки, з урахуванням можливого припинення роботи КПВВ та із розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - розповів Клименко.

Він також зазначив, що вже завершені роботи з організації на КПВВ "Станиця Луганська" централізованої системи водопостачання та водовідведення, внутрішнього електропостачання та дитячого ігрового майданчику. Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для відвідувачів пункту пропуску.

"Управлінням розвитку та утримання мереж автомобільних доріг Луганської облдержадміністрації завершуються ремонтно-відновлювальні роботи покриття на території, прилеглій до автомобільної дороги загального користування місцевого значення "С131624"", - йдеться у повідомленні.

Із урахуванням режиму роботи пункту пропуску, внесені корективи до розкладу руху громадського транспорту. Облаштовані зупинки приміського транспорту, місця посадки-висадки пасажирів, а також стоянки автобусів та інших автотранспортних засобів. З бюджету області на зазначені цілі виділено понад 15 млн гривень.

Нагадаємо, що пункти пропуску на Донбасі за 2 серпня перетнули більше 40 тис. осіб.