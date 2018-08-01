ОБСЄ зафіксувала різке збільшення вогневої активності на Донбасі
На Донбасі прізко зросла кількість порушень режиму припинення вогню
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Зокрема, у Донецькій області місія констатувала різке збільшення кількості порушень перемир'я - зафіксовано приблизно 245 вибухів. У попередньому звітному періоді таких вибухів було 15.
"Пізно ввечері 29 та вночі 30 липня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала вогневу активність у такій хронологічній послідовності: 9 вибухів невизначеного походження, 1 снаряд із заходу на схід, 6 вибухів невизначеного походження й 1 снаряд із північного заходу на південний схід", - йдеться у звіті.
Також СММ зафіксувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській області. Зокрема, задокументовано 22 вибухи ( супроти 0 у попередньому звітному періоді).
"Місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення біля Калинового (Донецька область)", - зазначено у звіті.
Нагадаємо, 28 липня 2018 року учасники Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 120 вибухів на Донбасі.