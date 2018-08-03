Спостерігачів ОБСЄ бойовики не пропустили до окупованого Новоазовська

Бойовики не дозволили спостерігачам зайти на окуповану територію

Бойовики на Донбасі вчергове не пропустили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до окупованого Новоазовська Донецької області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СММ ОБСЄ в Україні.

Зазначається, що спостерігачі перебували на контрольно-пропускному пункті більше трьох годин та дивились як інші цивільні особи безперешкодно проходять через той самий контрольний пункт пропуску. Проте місії такої можливості не надали.

"Такі перешкоди для нашого руху часто трапляються, тому що сторони знають, що якщо СММ побачить щось, ми публічно повідомимо про це", - припускають в ОБСЄ.

Також у місії зазначили, що протягом липня місяця свободу пересування СММ ОБСЄ було обмежено близько 40 разів у південних частинах Донецької області непідконтрольних уряду районів.

"Кожен з тих 40 разів збройні формування порушили мінські угоди, з якими вони погодились, і не дозволяли спостеріачам СММ виконувати свою роботу, щоб встановити факти та сприяти нормалізації ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня 2018 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що зафіксувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.