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"Наблюдаем с разбитым сердцем". Генсек НАТО о приходе талибов к власти в Афганистане

Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию в Афганистане после захвата страны "Талибаном". Он отметил, что наблюдает за возвращением талибов с "разбитым сердцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По его словам, союзники по НАТО согласились с решением Вашингтона вывести войска из Афганистана, после того, как в апреле президент США Джо Байден проводил с ними консультации по этому вопросу.

Столтенберг отметил, что альянс не смог бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск, так как сохранение воинских контингентов неизбежно привело бы к увеличению военных расходов.

Генсек НАТО подчеркнул, что все страны альянса понимали неизбежность падения власти в Кабуле и возвращения к власти "Талибана".

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - пойти, рискуя возвращением "Талибана", или остаться, что привело бы к новым боям и жертв", - добавил Столтенберг.

Напомним, недавно в НАТО сделали предупреждение талибам, захватившим власть в Афганистане и сформировали правительство.

Добавим, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

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НАТОТалибанАфганистан