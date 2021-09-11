"Наблюдаем с разбитым сердцем". Генсек НАТО о приходе талибов к власти в Афганистане

По его словам, союзники по НАТО согласились с решением Вашингтона вывести войска из Афганистана, после того, как в апреле президент США Джо Байден проводил с ними консультации по этому вопросу.

Столтенберг отметил, что альянс не смог бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск, так как сохранение воинских контингентов неизбежно привело бы к увеличению военных расходов.

Генсек НАТО подчеркнул, что все страны альянса понимали неизбежность падения власти в Кабуле и возвращения к власти "Талибана".

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - пойти, рискуя возвращением "Талибана", или остаться, что привело бы к новым боям и жертв", - добавил Столтенберг.