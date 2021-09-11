RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Спостерігаємо з розбитим серцем". Генсек НАТО про прихід талібів до влади в Афганістані

Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував ситуацію в Афганістані після захоплення країни "Талібаном". Він зазначив, що спостерігає за поверненням талібів з "розбитим серцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на New York Times.

За його словами, союзники по НАТО погодилися з рішенням Вашингтона вивести війська з Афганістану, після того, як в квітні президент США Джо Байден проводив з ними консультації цього питання.

Столтенберг зазначив, що альянс не зміг би продовжувати військову операцію в Афганістані після виведення звідти американських військ, так як збереження військових контингентів неминуче призвело б до збільшення військових витрат.

Генсек НАТО підкреслив, що всі країни альянсу розуміли неминучість падіння влади в Кабулі і повернення до влади "Талібану".

"Ми всі розуміли, що це важке рішення, що перед нами стоїть складний вибір - піти, ризикуючи поверненням "Талібану", або залишитися, що призвело б до нових боїв і жертв", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно в НАТО зробили попередження талібам, які захопили владу в Афганістані і сформували уряд.

Додамо, що в ЄС розкритикували новий уряд Афганістану. Там стверджують, таліби не виконали основні обіцянки.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОТалібанАфганистан