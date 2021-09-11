"Спостерігаємо з розбитим серцем". Генсек НАТО про прихід талібів до влади в Афганістані

За його словами, союзники по НАТО погодилися з рішенням Вашингтона вивести війська з Афганістану, після того, як в квітні президент США Джо Байден проводив з ними консультації цього питання.

Столтенберг зазначив, що альянс не зміг би продовжувати військову операцію в Афганістані після виведення звідти американських військ, так як збереження військових контингентів неминуче призвело б до збільшення військових витрат.

Генсек НАТО підкреслив, що всі країни альянсу розуміли неминучість падіння влади в Кабулі і повернення до влади "Талібану".

"Ми всі розуміли, що це важке рішення, що перед нами стоїть складний вибір - піти, ризикуючи поверненням "Талібану", або залишитися, що призвело б до нових боїв і жертв", - додав Столтенберг.