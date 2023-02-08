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Наблизить перемогу. Українців в окупації закликають повідомляти про російську техніку

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (facebook.com/mintsyfra)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців, які залишаються у тимчасово окупованих населених пунктах, закликають повідомляти про російську техніку через спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він нагадав, що росіяни вночі запустили по центру Харкова ракети комплексу С-300. Ворог також активно використовує системи С-400, Буратіно/ Солнцепьоки та Іскандери. Загарбники обстрілюють цими комплексами наші міста, села та позиції українських військових.

"Зараз Силам оборони дуже потрібна допомога від вас або ваших знайомих у АР Крим, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях для ідентифікації російського озброєння через чат-бот "єВорог", - написав Федоров.

Він додав зображення з прикладами ворожої техніки та закликав мешканців тимчасово окупованих територій відправляйте повідомлення у чат-бот, якщо вони її помітять.

За його словами, одне таке повідомлення може врятувати десятки життів. При цьому він закликав не забувати про правила безпеки. Знімати потрібно з безпечної відстані, попередньо переконавшись, що вас ніхто не бачить. Після надсиланням фото чи відео техніки у чат-бот слід видалити історію листування.

РБК-Україна повідомляло, як правильно та безпечно відправляти заявки через чат-бот "єВорог".

Окрім того, для звільнених з полону розробили "Персональний менеджер", який допомагатиме людям відновити документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Михайло ФедоровМіністерство цифрової трансформації