Наблизить перемогу. Українців в окупації закликають повідомляти про російську техніку

Він нагадав, що росіяни вночі запустили по центру Харкова ракети комплексу С-300. Ворог також активно використовує системи С-400, Буратіно/ Солнцепьоки та Іскандери. Загарбники обстрілюють цими комплексами наші міста, села та позиції українських військових.

"Зараз Силам оборони дуже потрібна допомога від вас або ваших знайомих у АР Крим, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях для ідентифікації російського озброєння через чат-бот "єВорог", - написав Федоров.

Він додав зображення з прикладами ворожої техніки та закликав мешканців тимчасово окупованих територій відправляйте повідомлення у чат-бот, якщо вони її помітять.

За його словами, одне таке повідомлення може врятувати десятки життів. При цьому він закликав не забувати про правила безпеки. Знімати потрібно з безпечної відстані, попередньо переконавшись, що вас ніхто не бачить. Після надсиланням фото чи відео техніки у чат-бот слід видалити історію листування.

РБК-Україна повідомляло, як правильно та безпечно відправляти заявки через чат-бот "єВорог".

Окрім того, для звільнених з полону розробили "Персональний менеджер", який допомагатиме людям відновити документи.

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