Как правильно и безопасно отправлять заявки в чат-бот "єВорог": видеоинструкция

По состоянию на 28 июня более 320 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог". При этом в Минцифре объяснили, как это делать правильно и безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Ежедневно мы получаем сотни заявок о российских войсках и коллаборантах. И сегодня чат-бот стал одним из самых качественных источников информации для наших защитников. Благодаря народной разведке, мы получаем сообщения о враге и не даем ему возможности воплощать планы на нашей земле", - отметил министр.

Федоров опубликовал видеоинструкцию о том, как правильно и безопасно пользоваться чат-ботом "єВорог".