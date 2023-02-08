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Приблизит победу. Украинцев в оккупации призывают сообщать о российской технике

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (facebook.com/mintsyfra)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев, которые остаются во временно оккупированных населенных пунктах, призывают сообщать о российской технике через специальный чат-бот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он напомнил, что россияне ночью запустили по центру Харькова ракеты комплекса С-300. Враг также активно использует системы С-400, Буратино/Солнцепеки и Искандеры. Захватчики обстреливают этими комплексами наши города, села и позиции украинских военных.

"Сейчас Силам обороны очень нужна помощь от вас или ваших знакомых в АР Крым, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях для идентификации российского вооружения через чат-бот "єВорог", - написал Федоров.

Он добавил изображение с примерами вражеской техники и призвал жителей временно оккупированных территорий отправлять сообщения в чат-бот, если они ее заметят.

По его словам, одно такое сообщение может спасти десятки жизней. При этом он призвал не забывать о правилах безопасности. Снимать нужно с безопасного расстояния, предварительно убедившись, что вас никто не видит. После отправки фото или видео техники в чат-бот следует удалить историю переписки.

РБК-Украина сообщало, как правильно и безопасно отправлять заявки через чат-бот "єВорог".

Кроме того, для освобожденных из плена разработали "Персональный менеджер", который помогает людям восстановить документы.

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Михаил ФедоровМинистерство цифровой трансформации