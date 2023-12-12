Наблизить перемогу. Україна і Латвія створять коаліцію дронів

"Хотів би висловити подяку латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага в можливостях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", - сказав Умєров.

Також глава Міноборони України подякував латвійському народу, уряду Латвії за величезний рівень підтримки з першого дня російської агресії.

"Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу", - сказав міністр оборони України.

Латвія й надалі підтримуватиме Україну

Спрудс зі свого боку підтвердив, що Латвія готова продовжувати і поглиблювати співпрацю, шукати нових партнерів.

"Розвиток технологій, зокрема таких, які забезпечують безпеку життя солдатів, є ключовим напрямком нашої роботи", - сказав міністр оборони Латвії.

Фото: Зустріч міністрів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Тому, за його словами, коаліція дронів, технології для розвитку дронів, є важливими, щоб просунутися в порятунку життів військових і наближенні перемоги України загалом.

Під час зустрічі сторони також обговорили потенційне розширення програм підготовки українських військових латвійськими інструкторами.

Вступ України до НАТО

Український і латвійський міністри також обговорили євроатлантичні перспективи України в контексті наступного Саміту НАТО у Вашингтоні.

"Вдячний Латвії за непохитну політичну підтримку інтеграції нашої держави до Альянсу", - сказав Рустем Умеров.

Спрудс же відповів, що Україна є ключовим союзником Латвії, вона бореться за свою свободу і за свободу всіх інших країн у Європі.

За словами міністра оборони Латвії, його країна є стійким і непохитним прихильником повноправного членства України в НАТО і ЄС. Він висловив упевненість, що Україна має бути 33-м членом НАТО якомога швидше.

Допомога від Латвії

Нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Також Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, зокрема й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.

У жовтні повідомлялося, що служби Міністерства внутрішніх справ Латвії ухвалили рішення передати українській поліції 12 дронів.