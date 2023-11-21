Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфісковану у п'яних водіїв
Уряд Латвії сьогодні, 21 листопада, ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військовому підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також сільській раді Матіївців.
Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.
Україні планується передати:
- Kia Sportage;
- Toyota RAV4 (дві штуки);
- Volvo XC70;
- Toyota Avensis;
- Volvo XC90;
- Volkswagen Touareg;
- Honda Legend.
Згідно із законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов'язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство.
Передача Латвією авто від нетверезих водіїв
Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.
Останній раз повідомлялось, що Латвія передала Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх також конфіскували у п'яних водіїв.
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