Приблизит победу. Украина и Латвия создадут коалицию дронов

"Хотел бы выразить благодарность латвийской стороне за инициативу в создании Коалиции БПЛА. Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в возможностях по этому направлению часто является решающим на поле боя", - сказал Умеров.

Также глава Минобороны Украины поблагодарил латвийский народ, правительство Латвии за огромный уровень поддержки с первого дня российской агрессии.

"Благодаря переданным Украине боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БПЛА, ПТРК и многим другим современным средствам, украинские воины приближают нашу победу", - сказал министр обороны Украины.

Латвия и дальше будет поддерживать Украину

Спрудс со своей стороны подтвердил, что Латвия готова продолжать и углублять сотрудничество, искать новых партнеров.

"Развитие технологий, в частности таких, которые обеспечивают безопасность жизни солдат, является ключевым направлением нашей работы", - сказал министр обороны Латвии.

Фото: Встреча министров (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Поэтому, по его словам, коалиция дронов, технологии для развития дронов, являются важными, чтобы продвинуться в спасении жизней военных и приближении победы Украины в целом.

Во время встречи стороны также обсудили потенциальное расширение программ подготовки украинских военных латвийскими инструкторами.

Вступление Украины в НАТО

Украинский и латвийский министры также обсудили евроатлантические перспективы Украины в контексте следующего Саммита НАТО в Вашингтоне.

"Благодарен Латвии за непоколебимую политическую поддержку интеграции нашего государства в Альянс", - сказал Рустем Умеров.

Спрудс же ответил, что Украина является ключевым союзником Латвии, она борется за свою свободу и за свободу всех других стран в Европе.

По словам министра обороны Латвии, его страна является стойким и непоколебимым сторонником полноправного членства Украины в НАТО и ЕС. Он выразил уверенность, что Украина должна быть 33-м членом НАТО как можно скорее.

Помощь от Латвии

Недавно правительство Латвии приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Также Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.

В октябре сообщалось, что службы Министерства внутренних дел Латвии приняли решение передать украинской полиции 12 дронов.