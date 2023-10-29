Латвія передасть українським правоохоронцям дрони
Служби Міністерства внутрішніх справ Латвії прийняли рішення передати українській поліції 12 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Напередодні міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся в Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Зокрема, вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу українцям. Також міністри говорили про досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни з Росією.
Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що МВС Латвії безкоштовно передадуть Національній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів. Доставку в Україну партії дронів організовує латвійська сторона.
Допомога Латвії Україні
Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.
Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.
Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.
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