Наближений до Путіна олігарх виведе частину бізнесу з Росії через вплив санкцій

"Норнікель" та санкції країн Заходу

Ще рік тому Потанін заявляв, що його металургійний гігант переглядає свою стратегію та налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина та Марокко через західні санкції щодо російської економіки.

Нещодавно Reuters писало, що деякі клієнти металургійної компанії "Норнікель" у Європейському союзі відмовляються купувати продукцію, виготовлену із російських металів.

А у квітні Міністерство фінансів США у координації зі Сполученим Королівством запровадило дві нові заборони на обмеження доходів, які Росія отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.

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