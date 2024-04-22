Приближенный к Путину олигарх выведет часть бизнеса из России из-за влияния санкций

"Норникель" и санкции стран Запада

Еще год назад Потанин заявлял, что его металлургический гигант пересматривает свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко из-за западных санкций в отношении российской экономики.

Недавно Reuters писало, что некоторые клиенты металлургической компании Норникель в Европейском союзе отказываются покупать продукцию, изготовленную из российских металлов.

А в апреле Министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета на ограничение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля.

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