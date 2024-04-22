Наближений до Путіна олігарх виведе частину бізнесу з Росії через вплив санкцій
Російський олігарх Володимир Потанін планує перенести частину потужностей "Норнікеля" з Росії до Китаю. Причиною цього став вплив західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".
Видання вказує, що "Норільський нікель" планує перенести плавильні потужності "Медного заводу", модернізація якого ускладнилася через проблеми із західним обладнанням, до Китаю.
Керівництво "Норнікеля" поскаржилося на великі втрати через поточні труднощі з розрахунками, відмовами від поставок та знижками на їхній метал. Нібито компанія може розраховувати лише на 80% своїх доходів, які були до введення жорстких санкцій проти РФ.
Потанін повідомляв, що його продукція не потрапила під санкції, проте у Європі добровільно відмовляються від співпраці з компанією "Норнікель". Варто зазначити, що Володимир Потанін є олігархом, який входить до близького оточення диктатора Володимира Путіна.
"Норнікель" та санкції країн Заходу
Ще рік тому Потанін заявляв, що його металургійний гігант переглядає свою стратегію та налагоджує тісніші зв'язки з такими країнами, як Китай, Туреччина та Марокко через західні санкції щодо російської економіки.
Нещодавно Reuters писало, що деякі клієнти металургійної компанії "Норнікель" у Європейському союзі відмовляються купувати продукцію, виготовлену із російських металів.
А у квітні Міністерство фінансів США у координації зі Сполученим Королівством запровадило дві нові заборони на обмеження доходів, які Росія отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.
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