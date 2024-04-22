Наближений до Путіна олігарх виведе частину бізнесу з Росії через вплив санкцій

Російський олігарх Володимир Потанін планує перенести частину потужностей "Норнікеля" з Росії до Китаю. Причиною цього став вплив західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

Видання вказує, що "Норільський нікель" планує перенести плавильні потужності "Медного заводу", модернізація якого ускладнилася через проблеми із західним обладнанням, до Китаю. Керівництво "Норнікеля" поскаржилося на великі втрати через поточні труднощі з розрахунками, відмовами від поставок та знижками на їхній метал. Нібито компанія може розраховувати лише на 80% своїх доходів, які були до введення жорстких санкцій проти РФ. Потанін повідомляв, що його продукція не потрапила під санкції, проте у Європі добровільно відмовляються від співпраці з компанією "Норнікель". Варто зазначити, що Володимир Потанін є олігархом, який входить до близького оточення диктатора Володимира Путіна.