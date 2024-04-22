Приближенный к Путину олигарх выведет часть бизнеса из России из-за влияния санкций
Российский олигарх Владимир Потанин планирует перенести часть мощностей "Норникеля" из России в Китай. Причиной тому стало влияние западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
Издание указывает, что "Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности "Медного завода", модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием, в Китай.
Руководство "Норникеля" пожаловалось на большие потери из-за текущих трудностей с расчетами, отказами от поставок и скидками на их металл. Якобы компания может рассчитывать только на 80% своих доходов, которые были до введения жестких санкций против РФ.
Потанин сообщал, что его продукция не подверглась санкциям, однако в Европе добровольно отказываются от сотрудничества с компанией "Норникель". Стоит отметить, что Владимир Потанин является олигархом, входящим в близкое окружение диктатора Владимира Путина.
"Норникель" и санкции стран Запада
Еще год назад Потанин заявлял, что его металлургический гигант пересматривает свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко из-за западных санкций в отношении российской экономики.
Недавно Reuters писало, что некоторые клиенты металлургической компании Норникель в Европейском союзе отказываются покупать продукцию, изготовленную из российских металлов.
А в апреле Министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета на ограничение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.