Набирає пілотів. "Повар Путіна" намагається створити у складі ПВК "Вагнера" авіаційні загони, - ISW

Приватна військова компанія "Вагнера" продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі збройними силами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Засновник ПВК Євгеній Пригожин набирає військових
В ISW підкреслили, що раніше з'явилося підтвердження існування
В Інституті вивчення війни пояснили, що ці дані
Нагадаємо, вранці четверга, 27 жовтня, ЗСУ на півдні за 40 хвилин збили літак і гелікоптер окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.