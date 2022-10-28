Набирает пилотов. "Повар Путина" пытается создать в составе ЧВК "Вагнера" авиационные отряды, - ISW

Частная военная компания "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику наравне с вооруженными силами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Основатель ЧВК Евгений Пригожин набирает военных
В ISW подчеркнули, что ранее появилось подтверждение существования
В Институте изучения войны объяснили, что эти данные
Напомним, утром четверга, 27 октября, ВСУ на юге за 40 минут сбили самолет и вертолет оккупантов.
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