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Набирает пилотов. "Повар Путина" пытается создать в составе ЧВК "Вагнера" авиационные отряды, - ISW

Фото: Пригожин пытается создать в составе ЧВК "Вагнера" авиационные отряды (Скриншот)
Автор: Олег Васкив

Частная военная компания "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику наравне с вооруженными силами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Основатель ЧВК Евгений Пригожин набирает военных

В ISW подчеркнули, что ранее появилось подтверждение существования

В Институте изучения войны объяснили, что эти данные

Напомним, утром четверга, 27 октября, ВСУ на юге за 40 минут сбили самолет и вертолет оккупантов.

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