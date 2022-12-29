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Наберіться сміливості. Кислиця розкритикував генсека ООН за слова про "війну на Україні"

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Нью-Йорк, Четвер 29 грудня 2022 15:18
Наберіться сміливості. Кислиця розкритикував генсека ООН за слова про "війну на Україні" Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталія Юрченко

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відповів генсеку ООН Антоніу Гутеррішу на пропагандистський вираз "на Україні", який використали в офіційному зверненні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю в Twitter.

Сьогодні ООН опублікувала офіційне новорічне звернення генерального секретаря, в якому він наголошував про мир. Проте у титрах до ролика використали фразу "війна на Україні", яку часто поширюють російські пропагандисти.

Кислиця розкритикував секретаріат ООН за помилку.

"Тож давайте ж - перейдемо від слів до справи - наберіться сміливості в секретаріаті ООН використовувати правильні "слова": не "війна на Україні", а війна проти України, агресія РФ проти України, а не конфлікт з інопланетянами. Почніть із себе! А далі все піде", - написав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Кислиця висміяв постпреда Росії при ООН Василя Небензю за те, що він втік з зали під час виступу українського представника.

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