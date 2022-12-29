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Наберитесь смелости. Кислица раскритиковал генсека ООН за слова о "войне на Украине"

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Нью-Йорк, Четверг 29 декабря 2022 15:18
Наберитесь смелости. Кислица раскритиковал генсека ООН за слова о "войне на Украине" Фото: постпред Украины при ООН Сергей Кислица (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталья Юрченко

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица резко ответил генсеку ООН Антониу Гутерришу на пропагандистское выражение "на Украине", которое использовали в официальном обращении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в Twitter.

Сегодня ООН опубликовала официальное новогоднее обращение генерального секретаря, в котором он говорил о мире. Однако в титрах к ролику использовали фразу "война на Украине", которую часто распространяют российские пропагандисты.

Кислица раскритиковал секретариат ООН за ошибку.

"Так давайте же - перейдем от слов к делу - наберитесь смелости в секретариате ООН использовать правильные "слова": не "война на Украине", а война против Украины, агрессия РФ против Украины, а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет", - написал он.

Напомним, ранее Сергей Кислица высмеял постпреда России при ООН Василия Небензю за то, что он сбежал из зала во время выступления украинского представителя.

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