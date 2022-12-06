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Як росіяни з Херсона. Постпред Росії втік з засідання Ради безпеки ООН через Кислицю

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Вівторок 06 грудня 2022 19:07
Як росіяни з Херсона. Постпред Росії втік з засідання Ради безпеки ООН через Кислицю Фото: Василь Небензя, постпред РФ в ООН (twitter.com/RussiaUN)
Автор: Іван Носальський

Постпред Росії Василь Небензя залишив залу перед виступом на засіданні Ради безпеки ООН постпреда України Сергія Кислиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю у Twitter.

"Небензя виступив і сказав, що в нього немає сил читати мої твіти і слухати мої виступи і звалив з Радбезу ООН. Ну що сказати?" Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишіть і Радбез, Небензя!", - написав він.

Нагадаємо, Небензя вже не вперше демонстративно залишає засідання Ради безпеки ООН перед виступом Кислиці.

Також ми писали, що Небензя цинічно звинуватив українську ППО в тому, що під час російського обстрілу гинуть мирні жителі.

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