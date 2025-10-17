ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Намного дольше, чем планировалось. Встреча Зеленского и Трампа продолжается, - источник

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 22:41
UA EN RU
Намного дольше, чем планировалось. Встреча Зеленского и Трампа продолжается, - источник Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп продолжают переговоры в Белом доме уже более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, ланч двух лидеров уже завершился.

"Но встреча продолжается. Уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - уточнил источник.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 17 октября, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Американский лидер встретил главу украинского государства на входе в Белый дом, после чего они общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов Зеленский, в частности, предложил Трампу сделку - Украина может предоставить США тысячи дронов в обмен на ракеты Tomahawk.

Затем Зеленский и Трамп начали закрытые переговоры. Они должны были проходить в неформальной атмосфере во время ланча.

Зеленский и Трамп, как сообщалось ранее, обсуждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, вероятность переговоров Украины и РФ на уровне лидеров и не только.

В то же время источник РБК-Украина в украинской делегации рассказал, что Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" России, удары по которым могут вынудить Кремль завершить войну.

Все детали переговоров двух лидеров - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Белый дом Дональд Трамп Война в Украине Встреча Зеленского и Трампа
Новости
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит