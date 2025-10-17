Намного дольше, чем планировалось. Встреча Зеленского и Трампа продолжается, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп продолжают переговоры в Белом доме уже более двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, ланч двух лидеров уже завершился.
"Но встреча продолжается. Уже более двух часов, гораздо дольше запланированного", - уточнил источник.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, сегодня, 17 октября, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Американский лидер встретил главу украинского государства на входе в Белый дом, после чего они общались с прессой. Отвечая на вопросы журналистов Зеленский, в частности, предложил Трампу сделку - Украина может предоставить США тысячи дронов в обмен на ракеты Tomahawk.
Затем Зеленский и Трамп начали закрытые переговоры. Они должны были проходить в неформальной атмосфере во время ланча.
Зеленский и Трамп, как сообщалось ранее, обсуждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, вероятность переговоров Украины и РФ на уровне лидеров и не только.
В то же время источник РБК-Украина в украинской делегации рассказал, что Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" России, удары по которым могут вынудить Кремль завершить войну.
Все детали переговоров двух лидеров - в материале РБК-Украина.