Набагато ближчі, ніж були. Зеленський заявив про прогрес у позиції США щодо України в НАТО

Глава держави за підсумками візитів до Британії, Франції, Італії та Німеччини розповів, що частина країн все ще хочуть "не закривати двері повністю" у відносинах з Росією.

За його словами, з Німеччиною залишається питання щодо надання далекобійної зброї. Для Берліна це "найболючіше питання".

"Ми багато говорили про майбутнє України саме в НАТО. Німецька позиція дуже важлива, тому що скепсис залишився у німців. І ми ближче до НАТО із США, ніж колись були. Вважаю, набагато ближче", - додав Зеленський.