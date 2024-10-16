У США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО

Цього літа НАТО наголосило, що Україна неодмінно стане членом Альянсу. Наразі тримають перемовини про наближення до вступу.

Про це заявила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг для журналістів.

"Щодо запрошення, я думаю, що позиція НАТО щодо цього була дуже чіткою. Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - заявила посол.

Водночас вона висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО

"Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу".

