Намного ближе, чем были. Зеленский заявил о прогрессе в позиции США по Украине в НАТО

Глава государства по итогам визитов в Британию, Францию, Италию и Германию рассказал, что часть стран все еще хотят "не закрывать двери полностью" в отношениях с Россией.

По его словам, с Германией остается вопрос о предоставлении дальнобойного оружия. Для Берлина это "самый болезненный вопрос".

"Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе", - добавил Зеленский.