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Намного ближе, чем были. Зеленский заявил о прогрессе в позиции США по Украине в НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону. Но у Германии остается скепсис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

Глава государства по итогам визитов в Британию, Францию, Италию и Германию рассказал, что часть стран все еще хотят "не закрывать двери полностью" в отношениях с Россией. 

По его словам, с Германией остается вопрос о предоставлении дальнобойного оружия. Для Берлина это "самый болезненный вопрос". 

"Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе", - добавил Зеленский. 

 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассматривает вступление в НАТО как самую надежную гарантию защиты от возможного повторного нападения России.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, в котором предложил пригласить Украину в НАТО до завершения текущей войны с Россией.

Приглашение Киев рассчитывал получить в ходе вашингтонского саммита НАТО, который прошел в июле. Но тогда страны Альянса не пошли на такой шаг.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, против инициативы выступили США и Германия.

При этом недавно постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит подчеркнула, что сейчас приглашение Украины в Альянс в краткосрочной перспективе не обсуждается.

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Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты Америки