"На території України воюють шведські найманці": в РНБО спростували черговий фейк росіян

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про те, що на боці України проти Росії воюють шведські найманці з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Захарової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства, громадян іншої держави приймають до лав ЗСУ за контрактом.

"Іноземці, які беруть участь у воєнних діях в Україні, є військовослужбовцями ЗСУ, а не "найманцями", - йдеться у спростуванні.

Російські пропагандисти доволі активно просувають наратив про "найманців", як це було, наприклад, з французами, які нібито "загинули" в результаті удару по готелю в Харкові. Так Росія намагається переконати світ, що воює не з Україною, а "проти НАТО і колективного Заходу", йдеться у повідомленні.

"Іронічно, що сама Росія не гребує вербувати найманців з країн, де має свою мережу агентів – на ТОТ України помічені громадяни Сербії, Куби, Непалу та інших "дружніх" до режиму країн", - пишуть у РНБО.