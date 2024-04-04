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"На території України воюють шведські найманці": в РНБО спростували черговий фейк росіян

Четвер 04 квітня 2024 04:23
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"На території України воюють шведські найманці": в РНБО спростували черговий фейк росіян Фото: в РНБО спростували черговий фейк росіян (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про те, що на боці України проти Росії воюють шведські найманці з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Захарової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства, громадян іншої держави приймають до лав ЗСУ за контрактом.

"Іноземці, які беруть участь у воєнних діях в Україні, є військовослужбовцями ЗСУ, а не "найманцями", - йдеться у спростуванні.

Російські пропагандисти доволі активно просувають наратив про "найманців", як це було, наприклад, з французами, які нібито "загинули" в результаті удару по готелю в Харкові. Так Росія намагається переконати світ, що воює не з Україною, а "проти НАТО і колективного Заходу", йдеться у повідомленні.

"Іронічно, що сама Росія не гребує вербувати найманців з країн, де має свою мережу агентів – на ТОТ України помічені громадяни Сербії, Куби, Непалу та інших "дружніх" до режиму країн", - пишуть у РНБО.

Нагадаємо, РФ розповсюджує фейки стосовно евакуації та оточення Харкова. В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі та назвали це російською ІПСО.

Крім того, нещодавно у ДПСУ спростували нові фейки каналу Х, який, маскуючись під пресслужбу прикордонного відомства України, публікував вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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