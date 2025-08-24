"На Майдані скандували "перемога". Яким був Київ у день проголошення незалежності України

Яким був Київ у день проголошення незалежності України

19-го серпня 1991 року у Москві відбувся серпневий путч - створили зване ГКЧП (українською - Державний комітет надзвичайного стану), який перебирав на себе роль влади. Надалі комуністи усіх республік мали підкорятись цьому комітету. В Україні одразу почали формуватись акції непокори, оскільки люди розуміли, що це шанс на незалежність.

На 24 серпня голова Верховної Ради Леонід Кравчук призначив позачергове засідання, на якому мали голосувати за Акт незалежності України. Багато нардепів терміново повернулись із відпусток, щоб взяти участь у голосуванні. Поки йшли останні обговорення між комуністами і демократичною меншістю щодо тексту Акту під стінами парламенту зібрались люди.

"Біля Верховної Ради зібралось щонайменше 50-70 тисяч людей, які скандували гасла за незалежність. Підбадьорені народною підтримкою депутати буквально вигнали комуніста Гуренка з трибуни (той намагався зірвати голосування - Ред.), погрожуючи розправою", - розповідає Костенко.

Українці раділи проголошенню незалежності (фото з відкритих джерел)

Після офіційного проголошення Акту про незалежність, за словами Костенка, у Києві панувало суцільне свято.

"Була повна ейфорія. У тих, хто виходили на Майдани, не було страху перед ГКЧП. Це було суцільне свято. Увесь Майдан і Хрещатик гудів "Перемога! Перемога! Перемога", - каже тодішній нардеп.

Ще одним емоційним моментом він називає те, як вперше піднімали національний стяг над Верховною Радою.

"Десь під вечір вирішили підняти національний прапор над парламентом. І от якісь бовдури з апарату Верховної Ради почепили поруч із національним стягом прапор Української РСР. Люди як це побачили, ринулись штурмувати Верховну Раду. Депутати, злякавшись, терміново його зняли й підняли лише жовто-блакитний стяг. Це був великий день в українській історії", - додає Костенко.