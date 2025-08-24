"На Майдане скандировали "победа". Каким был Киев в день провозглашения независимости Украины

Каким был Киев в день провозглашения независимости Украины

19-го августа 1991 года в Москве состоялся августовский путч - создали так называемое ГКЧП, который брал на себя роль власти. В дальнейшем коммунисты всех республик должны были подчиняться этому комитету. В Украине сразу начали формироваться акции неповиновения, поскольку люди понимали, что это шанс на независимость.

На 24 августа глава Верховной Рады Леонид Кравчук назначил внеочередное заседание, на котором должны были голосовать за Акт независимости Украины. Много нардепов срочно вернулись из отпусков, чтобы принять участие в голосовании. Пока шли последние обсуждения между коммунистами и демократическим меньшинством по тексту под стенами парламента собрались люди.

"Возле Верховной Рады собралось не менее 50-70 тысяч человек, которые скандировали лозунги за независимость. Взбодренные народной поддержкой депутаты буквально выгнали коммуниста Гуренко с трибуны (тот пытался сорвать голосование - Ред.), угрожая расправой", - рассказывает Костенко.

Украинцы радовались провозглашению независимости (фото из открытых источников)

После официального провозглашения Акта о независимости, по словам Костенко, в Киеве царил сплошной праздник.

"Была полная эйфория. У тех, кто выходили на Майданы, не было страха перед ГКЧП. Это был сплошной праздник. Весь Майдан и Крещатик гудел "Победа! Победа! Победа! Победа", - говорит тогдашний нардеп.

Еще одним эмоциональным моментом он называет то, как впервые поднимали национальный флаг над Верховной Радой.

"Где-то под вечер решили поднять национальный флаг над парламентом. И вот какие-то болваны из аппарата Верховной Рады повесили рядом с национальным флагом флаг Украинской ССР. Люди как это увидели, ринулись штурмовать Верховную Раду. Депутаты, испугавшись, срочно его сняли и подняли только желто-голубой флаг. Это был великий день в украинской истории", - добавляет Костенко.