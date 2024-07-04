На Сицилії "вибухнув" найвищий вулкан Європи: неймовірні кадри
На найвищому діючому вулкані Європи під назвою Етна прокинувся один із найбільших кратерів. Він викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи.
РБК-Україна розповідає, що варто знати про цей вулкан, а також як виглядає поточне виверження.
Що варто знати про Етну
Етна - діючий андезито-базальтовий стратовулкан, розташований на східному узбережжі острова Сицилія у Середземному морі (в автономному регіоні Італії), неподалік із містами Мессіна й Катанія.
Його вважають найвищим та найактивнішим вулканом Європи.
Цікаво, що точну висоту Етни встановити практично неможливо, адже вона постійно змінюється на тлі вивержень і викидів шлаків. Однак відомо, що вона варіюється у межах від близько 3326 до 3350 метрів.
Площа підошви цього вулкану становить близько 1250 кілометрів квадратних.
Місцерозташування вулкана Етна (скриншот: google.com/maps)
Назва вулкана походить з арабської та у перекладі означає "Гора вогню".
Однак селяни з навколишніх поселень іноді називають його "гадюкою", адже під час вивержень лавові потоки можуть знищувати не лише врожай, але й житло.
Етну вважають також найактивнішим вулканом в Італії, адже він "перевершує" найближчого свого "конкурента" - вулкан Везувій - у понад два рази.
Згідно з підрахунками експертів, у горі Етна може бути розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. У середньому один із них викидає потоки лави раз на три місяці.
Так Етна виглядає з літака (фото: uk.wikipedia.org)
Раз на приблизно 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч із вулканом.
Вважається також, що Етна має найдовшу задокументовану історію вивержень серед усіх вулканів (одні з перших записів датуються ще 425 роком до нашої ери).
Що відомо про нинішнє виверження
Нинішнє виверження сталося, за словами очевидців, в одному з найбільших кратерів Етни під назвою "Ворагін". Уточнюється, що він "спав" впродовж чотирьох років.
Під час виверження люди чули гучні "вибухові" звуки, після чого з конуса посипались шматки лави.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: YouTube-канали RTÉ News і Global News, Wikipedia.
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