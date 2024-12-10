На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана: эвакуируют целые села (фото, видео)
В понедельник, 9 декабря, на Филиппинах произошло мощное, хотя и кратковременное, извержение вулкана Канлаон. Как следствие - в центральной части государства эвакуируют целые села.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Что известно об извержении вулкана и его последствиях
Вулкан Канлаон является самой высокой горой на филиппинском острове Негрос, расположенном в центре архипелага. Его высота - около 2 465 м над уровнем моря.
Вулкан Канлаон (фото: commons.wikimedia.org)
Один из самых активных на Филиппинах, вулкан Канлаон "взорвался" внезапно и сформировал:
- огромный столб пепла (распространившийся на значительные территории - на расстоянии более 200 км)
- пирокластический поток - очень горячую смесь газов, пепла и обломков пород, которая спустилась по западным склонам горы
В результате происшествия местные власти объявили зону вокруг вулкана (в радиусе около шести километров) опасной и начали эвакуацию почти 47 тысяч человек из городка Ла Кастеллана в провинции Негрос Оксиденталь.
Несмотря на то, что извержение длилось около семи минут, оно повлекло за собой серьезные перебои в транспортном сообщении.
В ряде населенных пунктов был введен ночной комендантский час, закрыты школы. Жителей снабдили масками, продуктами и средствами гигиены.
Учитывая риск отравления токсичными газами, производится регулярный мониторинг качества воздуха. Созданы специальные центры эвакуации.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (известный также как Бонгбонг Маркос) сообщил, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку пострадавшим в результате извержения.
Между тем, министр социальной защиты страны лично посетил пострадавший регион.
Позже стало известно, что в целом из-за извержения вулкана было эвакуировано около 87 тысяч человек.
Согласно сообщению Управления гражданской обороны страны, массовая эвакуация проводится в срочном порядке - в городах и селах, расположенных вблизи западных и южных склонов Канлаона, которые были засыпаны пеплом.
В филиппинском Институте вулканологии и сейсмологии рассказали, что извержение может продолжиться и быть еще более мощным. Учитывая это, уровень тревоги был повышен до третьего (по пятиступенчатой шкале).
Между тем, главный вулканолог Филиппин Тересито Баколкол отметил, что это извержение хоть и было разовым, но мощным. Он уточнил, что его причиной может быть накопление старых вулканических материалов или же поднятие магмы.
Эксперт также отметил, что перед взрывом в понедельник, 9 декабря, было обнаружено несколько вулканических землетрясений.
Напомним, Филиппины расположены в Тихоокеанском "огненном кольце", поэтому регулярно сталкиваются с землетрясениями, извержениями вулканов и тайфунами. Это делает страну одной из самых уязвимых к природным катастрофам в мире.
Последнее извержение вулкана Канлаон произошло в июне 2024 года и сопровождалось выбросом облака пепла высотой 5 километров. Тогда эвакуироваться пришлось сотням людей.
Читайте также, как на Сицилии "взорвался" самый высокий вулкан Европы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Associated Press, Phys.org, Wikipedia, страницы "Philippine Institute of Volcanology and Seismology", "SunStar Cebu", "The Freeman" и "Philippine Star" в Facebook, YouTube-канал "ANC 24 /7".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.