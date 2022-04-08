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"На это указывают три явления": в ОПУ уверены, что российская элита впадает в панику

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что российская элита впадает в панику. По его словам, об этом свидетельствуют сразу явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Telegram.

Он подчеркнул, что российские чиновники начинают подтверждать факты провального плана "спецоперации" Владимира Путина в Украине. В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который в интервью иностранному СМИ признал огромные потери российской армии.

Кроме того, Подоляк акцентировал, что все больше чиновников пытаются уволиться, однако их отставку не поддерживают.

"Заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", - говорится в сообщении.

По словам советник главы ОПУ, Путин часто проводит селекторные совещания с Советом безопасности. Таким образом он стремится удерживать в подчинении власть.

"Практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом безопасности. Точнее, сначала расширено, потом - узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении", - добавил Подоляк.

Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News подтвердил значительные потери армии.

Кроме того, он заявил, что РФ стремится в ближайшие дни достичь целей "спецоперации" в Украине.

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