"На это указывают три явления": в ОПУ уверены, что российская элита впадает в панику

Он подчеркнул, что российские чиновники начинают подтверждать факты провального плана "спецоперации" Владимира Путина в Украине. В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который в интервью иностранному СМИ признал огромные потери российской армии.

Кроме того, Подоляк акцентировал, что все больше чиновников пытаются уволиться, однако их отставку не поддерживают.

"Заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", - говорится в сообщении.

По словам советник главы ОПУ, Путин часто проводит селекторные совещания с Советом безопасности. Таким образом он стремится удерживать в подчинении власть.

"Практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом безопасности. Точнее, сначала расширено, потом - узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении", - добавил Подоляк.